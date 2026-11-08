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Nasional

Golok Road to UNESCO pada Pesona Pusaka Nusantara di Trowulan Resmi Ditutup

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Penulis: Siti Dewi Yanti
KOMPAK : Golok Road to UNESCO pada Pesona Pusaka Nusantata di Trowulan ditutup di Pendopo Agung Trowulan, Mojokerto.
KOMPAK : Golok Road to UNESCO pada Pesona Pusaka Nusantata di Trowulan ditutup di Pendopo Agung Trowulan, Mojokerto.

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RADAR BOGOR - Upaya mengantarkan golok, sebagai salah satu warisan budaya Indonesia menuju pengakuan dunia terus mendapat perhatian. 

Semangat tersebut, terasa dalam gelaran Pesona Pusaka Nusantara bertema besar Golok Road to UNESCO yang resmi ditutup di Pendopo Agung Trowulan, Mojokerto.

Penutupan kegiatan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Tatang Marhaendrata. 

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Acara ini, menjadi bagian dari rangkaian sosialisasi golok sekaligus mempertemukan para pelestari tosan aji dari sembilan provinsi di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan bersejarah Trowulan tersebut tidak sekadar menjadi ajang berkumpulnya komunitas pencinta pusaka. 

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Lebih dari itu, pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat semangat bersama dalam menjaga warisan budaya Nusantara.

Apresiasi Seluruh Pihak

Dalam kesempatan penutupan, Penanggung jawab acara, Gatut Susanta menyampaikan, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Apresiasi secara khusus disampaikan kepada Komandan Korem Mojokerto yang telah membantu dan memfasilitasi penggunaan Pendopo Agung sebagai lokasi penyelenggaraan acara.

Ia juga mengucapkan terima kasih, kepada seluruh pelestari pusaka yang telah hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan hingga penutupan.

Menurut Gatut Susanta, dukungan dari berbagai pihak menjadi kekuatan penting dalam mendorong upaya pelestarian golok sekaligus memperluas pengenalan warisan budaya tersebut kepada masyarakat.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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