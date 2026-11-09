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Nasional

Kehabisan Uang di Indonesia, Viral WNA Malaysia Nekat Rampok Wanita di Batam

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo memberikan penjelasan kepada wartawan.
Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo memberikan penjelasan kepada wartawan.

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RADAR BOGOR - Video aksi nekat seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia viral menggemparkan warga Batam. 

Diduga kehabisan uang selama berada di Indonesia, pria berusia 41 tahun itu nekat merampok seorang wanita dengan modus masuk ke dalam mobil korban dan mengancamnya menggunakan senjata.

Tak hanya mengincar kendaraan, pelaku juga memaksa korban mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadinya. 

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Namun, aksi kriminal tersebut berakhir setelah korban berhasil menyelamatkan diri dan polisi menangkap pelaku.

Pria berinisial KCL itu, kini harus berhadapan dengan hukum setelah aksinya pada Kamis (5/11/2026) di kawasan Sei Jodoh, Batam, berhasil digagalkan.

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Berawal dari Korban Keluar ATM

Peristiwa tersebut, bermula ketika korban berinisial NS, perempuan berusia 48 tahun, selesai mengurus pembayaran pajak kendaraan di Samsat Corner Harbourbay.

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Setelah itu, korban menuju ATM Bank Mandiri untuk mengambil uang. 

Usai menyelesaikan transaksi, korban kembali menuju mobil Toyota Rush berwarna hitam miliknya.

Namun, situasi yang semula berjalan normal mendadak berubah mencekam. 

Pelaku tiba-tiba masuk ke dalam kabin mobil dan mengancam korban agar tetap berada di kendaraan.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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