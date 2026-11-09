EHEF 2026 Jakarta Hadirkan 92 Kampus Eropa, Ribuan Peluang Beasiswa Menanti Mahasiswa

Suasana Pameran Pendidikan Tinggi Eropa (EHEF 2026) di Jakarta pada hari pertama penyelenggaraan Sabtu 7 November 2026, diwarnai antusiasme tinggi dari para pengunjung.

RADAR BOGOR – Kesempatan mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Eropa semakin terbuka melalui penguatan kerja sama akademik internasional.

Advertisement Salah satu upaya tersebut diwujudkan Uni Eropa melalui penyelenggaraan European Higher Education Fair (EHEF) 2026 sekaligus pengembangan kemitraan dengan 10 perguruan tinggi di Indonesia.

Delegasi Uni Eropa (EU) untuk Indonesia kembali menggelar EHEF untuk ke-18 kalinya.

Advertisement Pameran pendidikan tinggi tahunan ini menjadi sarana bagi masyarakat Indonesia, khususnya calon mahasiswa, untuk mengenal lebih dekat universitas-universitas Eropa, program pendidikan, serta berbagai kesempatan beasiswa yang dapat diakses.

Setelah sukses diselenggarakan di Yogyakarta pada 4 November 2026 dengan jumlah pengunjung lebih dari 5.000 orang, EHEF 2026 berlanjut di Jakarta pada 7–8 November 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Catur Dharma Hall, Menara Astra.