CPNS 2026 Dibuka, PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu dan Bisa Ikut Seleksi ASN 2027

RADAR BOGOR – Pemerintah dan DPR RI menyepakati sejumlah kebijakan strategis terkait penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu kebijakan tersebut yakni pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lintas profesi menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap.

Selain soal PPPK, pemerintah memastikan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tetap dibuka pada 2026. Pengadaan ASN tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam mendukung program prioritas Presiden serta regenerasi ASN.

Kebijakan soal PPPK, CPNS dan ASN disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui siaran pers Nomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026 yang diterbitkan Jumat, 6 November 2026.

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PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu

Pemerintah menyepakati pengangkatan PPPK Paruh Waktu dari berbagai profesi menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap.

Advertisement Kebijakan tersebut mencakup sejumlah profesi yang selama ini mendukung pelayanan publik, di antaranya:

Dosen

Pemadam kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Tenaga kesehatan

Tenaga medis

Tenaga teknis

Tenaga pelaksana lainnya

Peningkatan status kepegawaian tersebut disebut sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi PPPK Paruh Waktu dalam mendukung pelayanan publik di berbagai sektor strategis.

Menariknya, PPPK yang telah beralih menjadi PPPK Penuh Waktu tetap diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027.

Seleksi tersebut akan dilakukan secara terbuka dan kompetitif sesuai tahapan pengadaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, status sebagai PPPK Penuh Waktu tidak menutup peluang bagi pegawai untuk mengikuti seleksi dan berkarier sebagai PNS apabila memenuhi persyaratan.

Guru Non-ASN dan Nakes Dapat Kepastian Kerja

Penataan ASN juga menyasar guru non-ASN serta tenaga kesehatan dan tenaga medis.