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Nasional

PUSKAPI Desak Komisi III DPR Bentuk Panja Audit LIMS Polri, Soroti Dugaan 6.000 Penyadapan

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Penulis: Fikri Rahmat Utama
Direktur PUSKAPI Ahmad Ramdoni Hosein desak evaluasi total sistem LIMS Polri terkait kasus penyadapan ilegal. (Foto: Dok Pribadi for Radar Bogor)
Direktur PUSKAPI Ahmad Ramdoni Hosein desak evaluasi total sistem LIMS Polri terkait kasus penyadapan ilegal. (Foto: Dok Pribadi for Radar Bogor)

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BOGOR – Komisi III DPR RI didesak segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Audit Lawful Interception Management System (LIMS) Polri untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal.

Langkah ini dinilai penting agar pengawasan terhadap penggunaan sistem penyadapan dapat dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan hasilnya diketahui masyarakat.

Desakan tersebut disampaikan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Keumatan Indonesia (PUSKAPI).

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Direktur PUSKAPI, Ramdoni Hosein, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Tim khusus itu dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin. Menurut Ramdoni, pembentukan tim tersebut menjadi bukti bahwa Polri telah mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan ini.

Namun, ia menilai langkah dari kepolisian perlu diikuti dengan pengawasan dari DPR.

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Karena itu, Ramdoni meminta Komisi III segera membentuk Panja Audit LIMS agar proses penanganan kasus berjalan dengan pengawasan yang jelas.

Ia berpandangan, sejauh ini sikap DPR masih sebatas menyampaikan dukungan dan mendesak agar dugaan penyadapan ilegal diusut hingga tuntas.

Padahal, masyarakat membutuhkan hasil pengawasan yang konkret, bukan hanya pernyataan maupun rapat yang tidak disertai tindak lanjut.

"Rakyat sudah bosan dengan rapat-rapat soal penyadapan yang hasilnya tidak pernah diumumkan. Rakyat tidak butuh komentar. Rakyat butuh hasil pengawasan," ujar Ramdoni dalam pernyataan sikap PUSKAPI, Senin 9 November 2026.

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Editor : Yosep Awaludin
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