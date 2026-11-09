Manufaktur Tumbuh, Asep Wahyuwijaya Sebut Ribuan Pekerja Justru Kehilangan Pekerjaan

RADAR BOGOR - Pertumbuhan industri manufaktur Indonesia yang melampaui laju ekonomi nasional, ternyata belum sepenuhnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

Di tengah ekspansi sektor industri, ribuan pekerja justru harus kehilangan pekerjaan.

Kondisi ini menjadi sorotan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya.

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Dalam Paparan I Simposium II HUT ke-15 Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Senin (9/11/2026), Kang AW (sapaan Asep Wahyuwijaya) mengungkapkan, adanya kesenjangan antara pertumbuhan industri dan kesejahteraan tenaga kerja.

Ia menyontohkan, kondisi di Jawa Tengah.

Advertisement Dalam kurun waktu hanya tujuh bulan sepanjang tahun ini, sebanyak 6.604 pekerja kehilangan pekerjaan.

Ironisnya, jelas kang AW, lebih dari separuh berasal dari sektor tekstil yang justru tengah mencatatkan pertumbuhan industri.

“Tahun lalu manufaktur kita tumbuh lebih cepat dari ekonomi nasional, sesuatu yang jarang terjadi dalam lebih dari sepuluh tahun. Tetapi di Jawa Tengah, hanya dalam tujuh bulan tahun ini, 6.604 pekerja kehilangan pekerjaan, dan separuh lebih dari industri tekstil, industri yang justru sedang tumbuh. Industrinya tumbuh, pekerjanya pulang,” kata politisi asal Kabupaten Bogor tersebut.

Pertumbuhan Manufaktur Belum Sejalan dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam makalah berjudul Mengukur Industrialisasi dari Hasil, kang AW menilai, persoalan mendasar industrialisasi Indonesia bukan terletak pada minimnya program pemerintah, melainkan pada pendekatan yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya.

Menurut dia, selama indikator utama masih berpusat pada besarnya investasi, seremoni peletakan batu pertama atau groundbreaking, serta realisasi anggaran, keberhasilan pembangunan industri berisiko hanya terlihat dari sisi administratif.