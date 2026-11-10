Kemenag Buka Mutasi PNS ke Ditjen Pesantren, Ada 174 Kuota untuk 21 Jabatan, Cek Syaratnya!

RADAR BOGOR – Kabar baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag membuka mutasi pegawai dari unit Eselon I pusat maupun Kantor Wilayah Provinsi untuk bergabung di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren.

Kesempatan ini dibuka Kemenag untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendukung pengembangan kelembagaan Ditjen Pesantren yang membutuhkan tambahan PNS.

Direktur Jenderal Pesantren, Kemenag, Basnang Said, mengatakan penguatan SDM menjadi kebutuhan penting agar Ditjen Pesantren dapat menjalankan fungsi tata kelola, pelayanan, hingga pengembangan pesantren di Indonesia secara optimal.

"Kami membuka kesempatan bagi PNS di lingkungan Kementerian Agama yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan jabatan untuk bergabung bersama Ditjen Pesantren. Ini merupakan kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan pesantren," ujar Basnang Said di Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Menurutnya, keberadaan Ditjen Pesantren perlu didukung pegawai yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi.

Advertisement Karena itu, proses pemenuhan kebutuhan pegawai akan mempertimbangkan kesesuaian kualifikasi dengan kebutuhan organisasi.

Sekretaris Ditjen Pesantren, Arsad Hidayat, mengungkapkan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan pegawai, pihaknya membutuhkan sebanyak 261 pegawai untuk mengisi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Namun, jumlah pegawai yang tersedia saat ini masih belum mencukupi kebutuhan tersebut.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan SDM Ditjen Pesantren masih cukup besar. Karena itu, kami membuka kesempatan bagi PNS dari unit Eselon I lain maupun Kanwil Kemenag Provinsi untuk mengisi jabatan yang tersedia sesuai kompetensi dan persyaratan," jelas Arsad.

Dalam kesempatan mutasi kali ini, terdapat 21 jenis jabatan dengan total 174 kuota yang dibuka bagi PNS yang memenuhi persyaratan.