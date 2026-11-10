KAI Batalkan Impor KRL Bekas Jepang, Pilih Armada Baru INKA untuk Jabodetabek

RADAR BOGOR – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan rencana pengadaan kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang tidak dilanjutkan. Sebagai gantinya, KAI memilih menggunakan rangkaian KRL baru produksi PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Keputusan tersebut diambil meski sejumlah rangkaian KRL produksi INKA yang sudah beroperasi masih sempat mengalami berbagai kendala teknis.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengatakan saat ini sudah ada tujuh trainset (TS) KRL produksi INKA yang digunakan oleh PT KAI Commuter Indonesia (KCI) sebagai operator layanan KRL Jabodetabek.

Menurut Bobby, tujuh rangkaian tersebut memang sempat menghadapi sejumlah masalah selama digunakan.

Namun, KAI bersama INKA telah melakukan evaluasi dan menemukan sumber persoalan sekaligus langkah perbaikannya.

Advertisement “Kita melihat TS-1 sampai TS-7-nya INKA memang banyak bermasalah. Tapi yang paling penting adalah kita dan INKA berhasil mengidentifikasi masalahnya dan mencarikan solusi,” kata Bobby dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026.

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Salah satu kendala yang sebelumnya muncul berkaitan dengan sistem suspensi. Selain itu, gangguan pada sistem pintu juga menjadi persoalan yang cukup sering ditemukan.

Bobby memastikan masalah tersebut telah ditangani. Perbaikan dilakukan mulai dari sistem suspensi hingga bagian bogie atau perangkat roda dan sistem pendukungnya.

“Sekarang trainset satu sampai tujuh, Insyaallah sudah tidak ada masalah dengan suspensi lagi. Baik coil spring maupun air spring. Bogie, sistem per-bogie-annya sudah kita tingkatkan juga,” ujarnya.

Untuk mengatasi gangguan pintu, KAI dan INKA juga melakukan evaluasi secara lebih detail. Metode baru diterapkan pada trainset kedelapan yang saat ini tengah menjalani serangkaian pengujian.