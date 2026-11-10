Mensesneg Ungkap Wapres Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Presiden Prabowo

RADAR BOGOR - Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), ternyata membahas persoalan serius.

Di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya, Gibran disebut telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat.

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Ia mengungkapkan, pertemuan kedua pemimpin negara itu berlangsung sekitar dua setengah jam.

Menurut Prasetyo, dinamika hukum dan politik yang berkembang belakangan ini menjadi salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut.

Advertisement "Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.

Prabowo Disebut Tidak Menolak Keinginan Gibran

Pernyataan Mensesneg tersebut, sekaligus menjawab spekulasi mengenai sikap Prabowo terhadap keinginan Gibran untuk mundur dari kursi orang nomor dua di Indonesia.

Prasetyo menegaskan, tidak benar jika Presiden Prabowo disebut menolak niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada wakil presidennya setelah mendengarkan pernyataan tersebut.

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujar Prasetyo.