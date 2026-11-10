Istana Buka Suara soal Wacana Pemakzulan Wapres Gibran di DPR

RADAR BOGOR - Wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka yang mulai bergulir di DPR RI mendapat tanggapan dari Istana Kepresidenan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah menghormati setiap proses politik yang menjadi kewenangan lembaga legislatif, termasuk penggunaan hak menyatakan pendapat.

Prasetyo mengatakan, DPR maupun para anggotanya memiliki hak konstitusional yang dapat digunakan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Karena itu, menurutnya, dinamika yang tengah berkembang di parlemen terkait wacana pemakzulan Gibran harus dihormati sebagai bagian dari proses politik.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR, itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," ujar Prasetyo kepada wartawan.

Advertisement Istana Hormati Hak DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Prasetyo menjelaskan, salah satu hal yang kini menjadi perhatian publik adalah munculnya dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh sejumlah anggota DPR.

Hak tersebut merupakan salah satu instrumen konstitusional yang dimiliki parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyikapi persoalan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menegaskan, pemerintah menghormati kewenangan DPR beserta hak-hak yang dimiliki setiap anggotanya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR. Yang hari ini ramai dibicarakan adalah adanya penggunaan hak untuk menyatakan pendapat," katanya.

Wacana Pemakzulan Gibran Jadi Sorotan Politik

Pernyataan Prasetyo tersebut muncul di tengah meningkatnya pembicaraan mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden RI.