Presiden Prabowo Tidak Menolak Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres

RADAR BOGOR – Presiden Prabowo Subianto ternyata tidak menolak keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Sikap tersebut terungkap setelah keduanya menggelar pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan yang berlangsung sekitar dua setengah jam, Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran secara langsung menyampaikan niat untuk mundur di tengah dinamika yang berkembang menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya.

Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap keinginan tersebut.

Namun, Presiden memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam diskusi yang berlangsung selama pertemuan.

Advertisement "Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Prabowo Beri Masukan, Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Dokumen

Prasetyo menjelaskan, pertemuan Prabowo dan Gibran tidak hanya membahas keinginan pengunduran diri. Keduanya juga berdiskusi mengenai perkembangan persoalan hukum yang tengah menjadi perhatian publik.

Dalam kesempatan itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran kepada wakil presidennya. Sementara Gibran menyampaikan keinginan agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum.

"Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," ungkap Prasetyo kepada wartawan.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan masih menjadi salah satu pembahasan penting di tengah polemik yang berkembang.