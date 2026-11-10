Jelang Puncak Musim Hujan, BMKG Siapkan Langkah Antisipasi Hadapi Bencana Hidrometeorologi

RADAR BOGOR – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kesiapan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah menjelang puncak musim hujan 2026/2027. Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari penyampaian peringatan dini, pemantauan perkembangan cuaca ekstrem dan siklon tropis, hingga pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dikoordinasikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri Rapat Terbatas terkait Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Pertemuan itu membahas situasi kebencanaan terkini, strategi pengurangan risiko, serta berbagai upaya penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah Indonesia.

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Faisal memaparkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026. Meski demikian, permulaan musim hujan tahun ini tercatat mundur sekitar 20–30 hari dari pola normal. Adapun periode puncak hujan diprediksi berlangsung selama tiga bulan, yakni mulai Desember 2026 hingga Februari 2027, dengan karakteristik curah hujan secara umum berada dalam kategori normal.

Ia menjelaskan bahwa kategori normal menunjukkan jumlah curah hujan yang tidak jauh berbeda dari rata-rata klimatologis selama 30 tahun terakhir. Namun, periode hujan yang relatif lebih singkat perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan ancaman banjir dan tanah longsor apabila terjadi hujan dengan intensitas ekstrem.

Advertisement Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan, BMKG telah menyediakan akses informasi peringatan dini melalui situs resmi bmkg.go.id/peringatan-dini. Layanan tersebut memuat berbagai informasi potensi ancaman, di antaranya hujan ekstrem, siklon tropis, banjir pesisir atau rob, kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.

Untuk pemantauan curah hujan, masyarakat dan pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan layanan nowcasting atau prakiraan cuaca jangka pendek. Informasi ini disajikan hingga tingkat kecamatan di seluruh Indonesia dengan rentang waktu tiga sampai enam jam ke depan. Dalam layanan tersebut, BMKG mengelompokkan tingkat potensi ancaman ke dalam status waspada, siaga, dan awas.

Selain pemantauan jangka pendek, tersedia pula prakiraan cuaca harian untuk tujuh hari mendatang, prakiraan dasarian dengan cakupan hingga sepuluh hari, serta informasi prakiraan bulanan. Berbagai data tersebut dapat digunakan untuk memetakan daerah yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal.

Faisal menerangkan bahwa data meteorologi tersebut menjadi landasan bagi BMKG dan BNPB untuk menentukan lokasi serta periode yang berisiko mengalami hujan ekstrem, banjir, maupun longsor. Melalui pemetaan yang lebih terperinci, pemerintah dapat menyusun langkah penanganan berdasarkan kondisi ancaman di masing-masing wilayah.

Dalam proses tersebut, BMKG melakukan identifikasi hingga tingkat kecamatan untuk mengetahui lokasi yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Hasil pemantauan kemudian dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya banjir dan longsor, termasuk perkiraan waktu kejadiannya, sehingga upaya mitigasi dapat disiapkan secara lebih tepat sasaran.