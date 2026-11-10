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Nasional

Soal Pemakzulan, Wapres Gibran Spill Arahan Presiden Prabowo

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Wapres, Gibran Rakabuming Raka saat menjawab pertanyaan wartawan, Selasa 10 November 2026.
Wapres, Gibran Rakabuming Raka saat menjawab pertanyaan wartawan, Selasa 10 November 2026.

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RADAR BOGOR - Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara mengenai dinamika politik terkait isu pemakzulan terhadap dirinya. 

Gibran menegaskan, menghormati berbagai aspirasi dan kritik masyarakat. 

Ia juga mengungkapkan, telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas situasi yang berkembang belakangan ini.

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Dalam keterangannya, Gibran berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan. 

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Menurutnya, berbagai perbedaan pandangan yang muncul di tengah masyarakat perlu disikapi dengan bijak.

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Ia mengaku menghargai setiap masukan, kritik, maupun saran yang disampaikan masyarakat terkait isu pemakzulan tersebut.

Gibran Tak Ingin Isu Pemakzulan Berlarut-larut

Gibran menyampaikan, dirinya tidak ingin dinamika politik yang sedang berlangsung justru memicu polemik berkepanjangan.

Ia menegaskan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik terhadap dirinya sebagai Wakil Presiden.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujar Gibran kepada wartawan, Selasa 10 November 2026.

Ia berharap, situasi tersebut tidak berkembang menjadi persoalan politik yang terus berlarut-larut dan mengganggu dinamika pemerintahan.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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