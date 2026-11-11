Terungkap! Ini Alasan MA Kabulkan Kasasi Subhan dan Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran

RADAR BOGOR – Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan terkait gugatan pembatalan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam amar putusannya, MA juga mewajibkan pihak tergugat Gibran mencabut suket ijazah tersebut. Putusan lengkap perkara itu telah diunggah Mahkamah Agung dan dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju. Proses minutasi putusan tercatat pada Selasa, 10 November 2026.

Ada sejumlah pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut. Salah satunya berkaitan dengan aspek administrasi penerbitan suket ijazah Gibran.

Advertisement Baca Juga: Nama AHY Mencuat Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua Umum Demokrat

Dalam pertimbangannya, MA menilai persoalan pelanggaran administrasi tidak semata-mata menyangkut kepentingan kontestasi politik, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Karena itu, setiap warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dinilai patut diberikan hak untuk mengajukan gugatan.

Advertisement Majelis hakim agung juga mempertimbangkan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.

Putusan MK tersebut dipandang sebagai notoire feiten atau fakta yang telah diketahui secara umum dan menjadi pertimbangan penting dalam memeriksa perkara.

Menurut MA, putusan MK telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa dan mengakibatkan perubahan keadaan hukum. Kondisi tersebut dinilai berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa yang dianggap bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku.

Atas dasar perubahan keadaan hukum tersebut, MA menilai terdapat alasan untuk mengesampingkan eksepsi pihak tergugat, termasuk mengenai daluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak.

MA juga menegaskan bahwa sistem peradilan perlu mengedepankan keadilan substantif dibandingkan sekadar keadilan prosedural.