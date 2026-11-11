Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA Sudah Final

RADAR BOGOR – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menilai tidak ada lagi celah hukum yang dapat ditempuh Gibran untuk memperkarakan substansi persoalan ijazah SMA tersebut. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan yang bersifat final.

"Soal ijazah SMA Gibran ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

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Ia menegaskan, putusan MK bersifat final and binding atau final dan mengikat sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan. Hal serupa, menurut Yusril, berlaku terhadap putusan MA yang telah mengabulkan kasasi terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran.

"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuhnya.

Advertisement Yusril juga menjelaskan alasan Gibran dinilai tidak memiliki ruang untuk mengajukan banding maupun peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA.

Menurutnya, dalam perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen). Sementara itu, Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding," jelas Yusril.

Kemendikdasmen Disebut Tak Akan Ajukan PK

Lebih lanjut, Yusril memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan MA tersebut.

Sebaliknya, kementerian diperkirakan segera menjalankan perintah pengadilan setelah menerima salinan resmi putusan.