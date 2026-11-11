Bukan Maung Garuda RI 2, Gibran Tinggalkan Istana Wapres dengan Toyota Innova Zenix

RADAR BOGOR – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat menggunakan kendaraan berbeda saat meninggalkan Istana Wakil Presiden di Jakarta.

Alih-alih menaiki mobil dinas RI 2 yang biasa digunakan dalam kegiatan kenegaraan, Gibran memilih Toyota Innova Zenix berwarna hitam.

Momen tersebut menarik perhatian publik, terlebih terjadi setelah Gibran dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Advertisement Sekitar pukul 17.34 WIB, Gibran terlihat berjalan menuju Toyota Innova Zenix yang telah menunggunya di area kompleks istana.

Ia kemudian masuk melalui pintu baris kedua, sementara seorang ajudan menempati kursi bagian depan.

Penggunaan kendaraan tersebut terbilang tidak biasa dalam aktivitas resmi seorang Wakil Presiden.

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Sebab, Gibran selama ini lebih sering terlihat menggunakan Maung Garuda Limousine, kendaraan dinas kepresidenan RI 2 yang diproduksi PT Pindad.

Meski tidak menaiki mobil dinas tersebut, pengawalan terhadap orang nomor dua di Indonesia itu tetap berlangsung.

Sejumlah personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tampak mengiringi perjalanan Gibran saat meninggalkan kompleks istana.

Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Di tengah perhatian terhadap penggunaan Toyota Innova Zenix tersebut, muncul pula kabar mengenai pernyataan Gibran yang disebut menyampaikan keinginan untuk mundur dari posisi Wakil Presiden.