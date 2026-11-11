Mahfud MD Sebut Gibran Lebih Baik Mundur daripada Dimakzulkan, Ini Alasannya

RADAR BOGOR – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih baik mengundurkan diri daripada menghadapi proses pemakzulan.

Menurut Mahfud MD, pengunduran diri Gibran dapat membuat persoalan politik yang tengah berkembang selesai lebih cepat dan menghindari kegaduhan yang berkepanjangan.

“Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft kalau Gibran meminta mengundurkan diri saja, mundur,” kata Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang diunggah di akun YouTube-nya, dikutip Rabu, 11 November 2026.

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Mahfud menilai proses pemakzulan justru berpotensi kembali membuka berbagai persoalan yang selama ini menjadi latar belakang tuntutan terhadap Gibran.

Ia menyebut proses tersebut dapat memicu perdebatan politik yang lebih panjang karena berbagai persoalan akan dibahas secara terbuka dalam forum politik.

Advertisement “Tidak usah gaduh dan tidak usah saling menelanjangi. Karena kalau nanti pakai pemakzulan, itu ramai lagi, dikuliti lagi alasnya, latar belakangnya dibuka lagi, buka lagi, gaduh lagi di luar. Ya sudah, mundur saja, itu terhormat,” ujarnya.

Proses Pemakzulan Tetap Berjalan

Meski mendorong Gibran mengundurkan diri, Mahfud menegaskan proses pemakzulan tetap harus berjalan selama belum ada surat pengunduran diri secara resmi.

Menurut dia, kedua mekanisme tersebut dapat berlangsung secara paralel. Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, proses pemakzulan tidak perlu diteruskan.

“Pilihannya mundur atau dimakzulkan. Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu. Oleh sebab itu, proses pemakzulan jalan terus,” kata Mahfud.

Ia menyebut pernyataan pendapat terkait proses tersebut mulai diajukan oleh sejumlah anggota DPR dan kemungkinan juga sejumlah fraksi.