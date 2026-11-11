Naik, Harta Gibran Tembus Rp27,91 Miliar di Tengah Isu Mundur dari Wapres

RADAR BOGOR – Harta kekayaan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tercatat meningkat Rp395,67 juta dalam laporan tahun 2025.

Total kekayaan Wapres Gibran kini mencapai Rp27,91 miliar, naik sekitar 1,44 persen dibandingkan Rp27,51 miliar pada laporan 2024.

Kenaikan harta Wapres Gibran tersebut menjadi sorotan setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026.

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Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), peningkatan kekayaan Gibran terutama berasal dari kas dan setara kas. Sementara nilai kendaraan justru mengalami penurunan.

LHKPN tahun pelaporan 2025 disampaikan Gibran pada 23 Maret 2026 dan tercatat telah berstatus verifikasi administratif lengkap. Adapun laporan tahun 2024 disampaikan pada 28 Maret 2025.

Advertisement Tanah dan Bangunan Capai Rp17,44 Miliar

Komponen terbesar harta kekayaan Gibran masih berasal dari tanah dan bangunan dengan total nilai Rp17,44 miliar.

Nilai tersebut tidak berubah dibandingkan laporan 2024. Gibran tercatat memiliki tujuh aset tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Seluruh aset properti tersebut dilaporkan berasal dari hasil sendiri.

Rinciannya yakni:

Tanah 500 meter persegi dan bangunan 300 meter persegi di Kota Surakarta senilai Rp6 miliar.

Tanah dan bangunan seluas 2.000 meter persegi di Kabupaten Sragen senilai Rp2,6 miliar.

Tanah dan bangunan seluas 2.000 meter persegi di Kabupaten Sragen senilai Rp2,6 miliar.

Tanah dan bangunan seluas 112 meter persegi di Kota Surakarta senilai Rp1,5 miliar.

Tanah seluas 113 meter persegi di Kota Surakarta senilai Rp700 juta.

Tanah seluas 896 meter persegi di Kota Surakarta senilai Rp1,792 miliar.

Tanah seluas 1.124 meter persegi di Kota Surakarta senilai Rp2,248 miliar.

Dari tujuh aset tersebut, tanah seluas 500 meter persegi beserta bangunan 300 meter persegi di Surakarta menjadi properti dengan nilai tertinggi, yakni Rp6 miliar.