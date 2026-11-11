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Nasional

Krisis Sunyi di Balik Lansia: Mengapa Kesepian pada Adiyuswa Bukan Lagi Masalah Sepele

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Bona Simanungkalit.
Bona Simanungkalit.

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RADAR BOGOR - Gelombang penuaan populasi global dan nasional, kini membawa pergeseran besar dalam lanskap kesehatan masyarakat. 

Di tengah meningkatnya angka harapan hidup, saat ini populasi lanjut usia atau adiyuswa di Indonesia diproyeksikan melonjak hingga mencapai 72,03 juta jiwa pada tahun 2050 muncul ancaman tersembunyi yang kerap diabaikan: kesepian kronis dan isolasi sosial. 

Masalah ini bukan lagi sekadar persoalan emosional perorangan, melainkan sebuah krisis kesehatan masyarakat secara umum yang memicu respons stres secara biologis, memperburuk kondisi penyakit fisik maupun mental, serta membebani sistem layanan kesehatan secara masif. 

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Secara konseptual, penting untuk membedakan antara isolasi sosial (kondisi objektif berupa keterbatasan kontak dan hubungan timbal balik secara sosial) dengan kesepian (pengalaman subjektif yang muncul akibat diskoneksi sosial, yakni ketidaksempurnaan kualitas atau kuantitas relasi yang diharapkan). 

Seseorang dapat merasa sangat kesepian meskipun dikelilingi banyak orang, atau sebaliknya, merasa tenang meski memiliki interaksi yang terbatas asal bermakna. 

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Penyebab Kesepian

Menua seharusnya menjadi babak penuh ketenangan, namun bagi banyak lansia, perjalanan ini kerap diwarnai oleh badai multidimensional yang kompleks. 

Secara biologis, penurunan fungsi penglihatan, pendengaran, dan gerak tubuh yang terbatas kian mempersempit ruang gerak mereka, ditambah bayang-bayang penyakit kronis yang menggerogoti sehingga menarik diri dari masyarakat. 

Gelombang ini kian berat tatkala badai psikologis menghantam; kepedihan mendalam akibat pengalaman duka cita kehilangan pasangan atau teman sebaya, serta empty nest syndrome (sindrom sarang hampa) ketika anak-anak meninggalkan rumah, kerap memicu depresi serta kecemasan yang mendalam. 

Di luar diri mereka, realitas sosial turut memperkeruh keadaan. Arus urbanisasi meninggalkan para lansia seorang diri di kampung halaman, terisolasi di tengah minimnya ruang publik yang ramah terhadap mereka dan sulitnya akses transportasi bagi kelompok ini. 

Kondisi ini menuntut kepedulian kita bersama untuk menghadirkan lingkungan yang hangat dan merangkul mereka kembali.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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