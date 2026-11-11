Anggota DPR ‎Asep Wahyuwijaya Teken Usulan HMP Terkait Wapres Gibran

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‎Asep Wahyu juga menegaskan langkah ini diambil bukan dengan gembira, baginya seperti yang disampaikan Ketua Umum NasDem yang merasakan kesedihan, bahkan suasana hati yang getir.

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‎"Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran dipilih rakyat dalam satu paket dan amanat itu belum selesai. Lalu, mengapa pasangan ini harus terpecah di jalan?" jelasnya.

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‎Ia melanjutkan, pertanyaan itu terasa berat bagi semua, tetapi jawaban itu tidak lahir dari selera politik siapa pun. Jawaban tersebut menurutnya lahir dari putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsitusi.

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‎"Di sinilah persoalan etiknya kita tidak boleh membiarkan pertanyaan atas keabsahan syarat pencalonan seorang pemimpin terus menggantung. Polemik ini memang harus berakhir. Masa depan bangsa terlalu berharga untuk tersandera meski hanya sejenak oleh persoalan seperti ini," ungkapnya.

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‎Selain itu, kata dia, secara konstitusional saat ini DPR-lah yang memperoleh mandat konstitusional untuk menindaklanjutinya. Namun, secara faktual, sebagai akibat dari kedua putusan itu, sesungguhnya ada dua pihak yang dapat mengakhiri polemik ini.

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‎"DPR melalui mekanisme konstitusi yang dimilikinya, atau Mas Gibran sendiri, dengan kebesaran hati mengambil opsi kenegarawanan dengan cara mengundurkan diri. Itu sepenuhnya hak dan pilihan beliau, dan saya menghormatinya sebagaimana saya juga menghormati haknya untuk menempuh upaya hukum," paparnya.

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‎Menurutnya, apabila jalan itu yang diipilih Gibran, Asep meyakini perjalanan bangsa ke depan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto termasuk DPR RI akan lebih efektif dan produktif dalam menjalankan tugas-tugas besar selanjutnya.

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‎"Keriuhan di tengah masyarakat pun tentu akan beralih kepada hal-hal yang lebih produktif," tuturnya.

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‎Oleh karena itu, dalam konteks mandat konstitusional kepada DPR RI untuk mengajukan HMP harus dibaca sebab bukan soal pilihan pragmatis. Langkah ini kata Asep Wahyu juga bukan vonis, melainkan ikhtiar agar persoalan ini diuji secara terhormat dibahas di DPR RI, diperiksa oleh Mahkamah Konsitusi dan diputuskan oleh MPR RI.

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Ia menyebut apabila nanti persyaratan pemberhentian itu tidak terbukti, maka wajib menerimanya dengan lapang dada.

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‎"Bila terbukti, kita pun wajib menjalankannya, sebab kehidupan berbangsa dan bernegara kita memang harus terus maju. Karena itu, tanda tangan yang dibubuhkan pada lembar usulan Hak Menyatakan Pendapat ini bukan soal suka atau tidak suka kepada seseorang. Ini soal menjaga agar konstitusi tetap menjadi panglima," tutupnya. (abl)