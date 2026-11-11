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Nasional

Mau Ikut Seleksi CPNS 2026, Berikut Cara Membuat SKCK Secara Online

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi SKCK untuk daftar CPNS (Instagram @flip_id)
Ilustrasi SKCK untuk daftar CPNS 2026 (Instagram @flip_id)

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RADAR BOGOR - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi salah satu kabar yang banyak dinantikan oleh masyarakat Indonesia menjelang akhir tahun 2026. 

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS ini harus mempersiapkan sejumlah dokumen untuk kelengkapan administrasi mereka, termasuk saat pemberkasan akhir bagi yang dinyatakan lulus.

Salah satu dokumen yang harus disiapkan jauh-jauh hari yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 

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Proses pembuatan surat tersebut kini bisa dilakukan secara online tanpa perlu datang ke kantor kepolisian setempat. 

Lantas, bagiamana cara membut SKCK secara online? Berikut tutorialnya sebagaimana dikutip dari akun Instagram @flip_id, Rabu, 11 November 2026. 

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-Unduh aplikasi Polri Super App di Play Store atau App Store.

-Buatkan akun dan lakukan verifikasi data diri seperti Input NIK, verifikasi email, dan foto selfi/KTP).

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-Tunggu data identitas kamu terverifikasi oleh sistem. 

-Pilih menu SKCK di halaman utama lalu klik "Ajukan SKCK".

-Isi data diri, ciri fisik, hubungan keluarga, pendidikan, dan riwayat pidana.

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : Instagram @flip_id
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