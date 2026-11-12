Gibran Resmi Mengundurkan Diri sebagai Wapres, MPR Minta Presiden Ajukan 2 Nama Pengganti

RADAR BOGOR – Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Surat tersebut, diserahkan langsung saat Gibran menemui Ketua MPR Ahmad Muzani bersama sejumlah pimpinan MPR di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Kabar tersebut, disampaikan Ahmad Muzani setelah menerima Gibran dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit.

Advertisement Dalam kesempatan itu, Gibran menjelaskan maksud kedatangannya sekaligus meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.

Muzani mengungkapkan, surat pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR tersebut juga telah diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Advertisement "Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui pimpinan MPR, yaitu untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani kepada wartawan.

Menurut Muzani, Gibran berharap pimpinan MPR segera memproses surat tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

MPR Segera Gelar Rapat Pimpinan

Menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR berencana langsung menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya.

Setelah rapat tersebut, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi di MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pertemuan gabungan itu, akan membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran, termasuk mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.