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Nasional

Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Begini Tahapan Penggantian Wapres

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Penulis: Yosep Awaludin
Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan keterangan pers usai menerima kedatangan Gibran Rakabuming Raka. (Foto:TV Parlemen)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan keterangan pers usai menerima kedatangan Gibran Rakabuming Raka. (Foto:TV Parlemen)

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RADAR BOGOR – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 12 November 2026.

Penyerahan surat tersebut menjadi awal proses konstitusional untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran.

Gibran tiba di Gedung MPR sekitar pukul 11.15 WIB dengan mengenakan jas hitam dan dasi merah.

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Setelah memasuki lobi parlemen, ia langsung menuju ruang pertemuan untuk bertemu pimpinan MPR tanpa memberikan pernyataan kepada awak media yang telah menunggu.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit. Seusai menerima Gibran, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kedatangan Wakil Presiden itu bertujuan menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung.

“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.

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Ia juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

MPR Siapkan Rapat Pimpinan untuk Proses Pengunduran Diri Gibran

Setelah menerima surat dari Gibran, pimpinan MPR akan segera mengadakan rapat untuk membahas langkah lanjutan.

Proses berikutnya direncanakan melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pertemuan tersebut akan menjadi forum untuk menentukan tahapan selanjutnya sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

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Editor : Yosep Awaludin
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