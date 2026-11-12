4 Aturan Pas Foto untuk Syarat Seleksi CPNS, dari Pakaian hingga Ukuran File
RADAR BOGOR - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi satu momen yang ditunggu oleh sebagian masyarakat Indonesia menjelang akhir tahun 2026.
Sebelum mengikuti seleksi CPNS, calon pelamar harus mempersiapkan beberapa berkas, termasuk pas foto untuk mengikuti seleksi tersebut.
Oleh karena itu, ada beberapa aturan pas foto yang harus diketahui oleh calon peserta seleksi CPNS, yaitu sebagai berikut.
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Sebagaimana dilansir dari akun Instagaram @aptaschool_cpns, berikut empat aturan pas foto untuk persyaratan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil.
Pakai Pakaian Formal
Aturan yang pertama, calon pelamar harus memakai pakaian formal yang meliputi aturan sebagai berikut:
- Menggunakan kameja putih
- Wajah terlihat jelas
- Foto terbaru
- Untuk yang berhijab, gunakan jilbab warna netral seperti hitam.
- Tidak memakai pakaian bermotif ramai
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Gunakan Foto Terbaru dan Jelas
Aturan yang kedua yaitu harus menggunakan foto terbaru dengan ketentuan sebagai berikut:
- Wajah terlihat jelas
- Tidak buram atau pecah
- Pencahayaan cukup
- Ekspresi netral dan rapi
- Foto terbaru, ideal dalam tiga bulan terakhir
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Posisi Foto
Aturan yang ketiga yaitu berkitan dengan posisi foto dengan ketentuan berikut ini:
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