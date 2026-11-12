4 Aturan Pas Foto untuk Syarat Seleksi CPNS, dari Pakaian hingga Ukuran File

RADAR BOGOR - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi satu momen yang ditunggu oleh sebagian masyarakat Indonesia menjelang akhir tahun 2026.

Sebelum mengikuti seleksi CPNS, calon pelamar harus mempersiapkan beberapa berkas, termasuk pas foto untuk mengikuti seleksi tersebut.

Oleh karena itu, ada beberapa aturan pas foto yang harus diketahui oleh calon peserta seleksi CPNS, yaitu sebagai berikut.

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Sebagaimana dilansir dari akun Instagaram @aptaschool_cpns, berikut empat aturan pas foto untuk persyaratan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil.

Pakai Pakaian Formal

Advertisement Aturan yang pertama, calon pelamar harus memakai pakaian formal yang meliputi aturan sebagai berikut:

Menggunakan kameja putih

Wajah terlihat jelas

Foto terbaru

Untuk yang berhijab, gunakan jilbab warna netral seperti hitam.

Tidak memakai pakaian bermotif ramai

Gunakan Foto Terbaru dan Jelas

Aturan yang kedua yaitu harus menggunakan foto terbaru dengan ketentuan sebagai berikut:

Wajah terlihat jelas

Tidak buram atau pecah

Pencahayaan cukup

Ekspresi netral dan rapi

Foto terbaru, ideal dalam tiga bulan terakhir

Posisi Foto

Aturan yang ketiga yaitu berkitan dengan posisi foto dengan ketentuan berikut ini: