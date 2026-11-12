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Nasional

Gibran Mundur sebagai Wapres, Begini Komentar Jokowi

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo saat menanggapi pengunduran diri Gibran sebagai Wapres.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo saat menanggapi pengunduran diri Gibran sebagai Wapres.

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RADAR BOGOR - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres), turut mendapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). 

"Itu biasa," ucap Jokowi kepada wartawan.

Jokowi menyebut, jabatan yang diemban seseorang pada dasarnya bersifat sementara.

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"Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara," kata Jokowi sambil tersenyum.

Jokowi mengaku, telah menyampaikan pesan tersebut kepada sang anak, Gibran. 

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Ia mengingatkan, jabatan bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai hal permanen.

Menurut Jokowi, hal terpenting adalah tetap memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menjalankan program-program yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo Tetap Jadi Prioritas

Jokowi menegaskan, pentingnya menjaga dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

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Menurutnya, dukungan tersebut terutama perlu diarahkan pada pelaksanaan program-program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

Jokowi menilai, keberpihakan terhadap rakyat dan keberlanjutan program pemerintah tetap menjadi hal yang perlu diutamakan.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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