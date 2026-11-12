Gibran Mundur sebagai Wapres, Begini Komentar Jokowi

RADAR BOGOR - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres), turut mendapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

"Itu biasa," ucap Jokowi kepada wartawan.

Jokowi menyebut, jabatan yang diemban seseorang pada dasarnya bersifat sementara.

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"Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara," kata Jokowi sambil tersenyum.

Jokowi mengaku, telah menyampaikan pesan tersebut kepada sang anak, Gibran.

Advertisement Ia mengingatkan, jabatan bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai hal permanen.

Menurut Jokowi, hal terpenting adalah tetap memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menjalankan program-program yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo Tetap Jadi Prioritas

Jokowi menegaskan, pentingnya menjaga dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, dukungan tersebut terutama perlu diarahkan pada pelaksanaan program-program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

Jokowi menilai, keberpihakan terhadap rakyat dan keberlanjutan program pemerintah tetap menjadi hal yang perlu diutamakan.