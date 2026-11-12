Bukan Dasi Biru, Gibran Kenakan Dasi Merah saat Datangi Gedung MPR, Ada Apa?

RADAR BOGOR – Jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah. Tiga elemen busana itu melekat pada penampilan Gibran Rakabuming Raka saat dikabarkan mendatangi Gedung MPR RI, Kamis 12 November 2026

Sekilas, penampilan tersebut mungkin terlihat seperti busana formal yang biasa dikenakan pejabat negara. Namun, ada satu detail yang membuat penampilan Gibran berbeda dari biasanya: dasi merah.

Selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden, Gibran lebih sering terlihat mengenakan dasi biru dalam sejumlah agenda resmi.

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Karena itu, kemunculan Gibran dengan dasi merah mengundang perhatian. Terlebih, kedatangannya ke Gedung MPR berlangsung di tengah kabar mengenai penyerahan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

Perubahan warna dasi itu pun menjadi salah satu detail yang menarik untuk diperhatikan.

Advertisement Meski demikian, belum ada keterangan bahwa pilihan dasi merah tersebut memiliki makna atau pesan politik tertentu.

Dua Hari Sebelumnya Masih Bersama Prabowo

Jika melihat aktivitasnya beberapa hari sebelumnya, suasana yang terlihat cukup berbeda.

Pada Selasa 10 November 2026 , Gibran masih mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran tampil sebagai Wakil Presiden yang mendampingi kepala negara. Aktivitas itu menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan yang dijalaninya.