Pengunduran Diri Gibran Dinilai Bukan Akhir Drama Politik, Ini Sorotan Vinus

RADAR BOGOR – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi sorotan Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi. Ia menilai, dinamika yang mengiringi keputusan tersebut tidak bisa dilepaskan dari rangkaian manuver politik yang sebelumnya berkembang di ruang publik.

Menurut Yusfitriadi, situasi menjelang pengunduran diri Gibran diwarnai berbagai polemik. Ia bahkan menduga adanya upaya mengulur waktu atau buying time untuk mencari peluang agar Gibran terhindar dari kemungkinan proses pemakzulan.

Yusfitriadi menjelaskan, setidaknya terdapat dua hal yang menurut pengamatannya menunjukkan kecenderungan tersebut. Pertama, munculnya pernyataan Gibran yang menyatakan kesiapan untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Advertisement Kedua, berkembangnya narasi mengenai permintaan Presiden Prabowo Subianto agar Gibran membuktikan keabsahan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dalam sidang paripurna.

"Seperti informasi yang berkembang beberapa hari terakhir, menjelang Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya, situasi justru dipenuhi berbagai drama. Saya melihat ada indikasi upaya buying time, yakni mengulur waktu untuk mencari celah agar dirinya bisa terhindar dari pemakzulan," ujar Yusfitriadi kepada Radar Bogor, Kamis 12 November 2026.

Ia berpandangan, berbagai langkah yang ditempuh Gibran beserta kelompok pendukungnya pada akhirnya menghadapi jalan yang semakin sempit, baik dari sisi hukum maupun politik.

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Pengunduran Diri dan Pemakzulan Punya Dampak Politik Berbeda

Bagi Yusfitriadi, terdapat perbedaan mendasar antara seorang pejabat yang mengundurkan diri secara sukarela dan pejabat yang diberhentikan melalui mekanisme politik.

Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Ada konsekuensi psikologis dan persepsi politik yang bisa memengaruhi sikap para pendukung.

Jika Gibran memilih mundur, para loyalisnya dinilai tidak memiliki alasan yang sama kuat untuk membangun perlawanan atau mengerahkan dukungan massa.

Sebaliknya, apabila pemberhentian dilakukan melalui mekanisme pemakzulan, situasinya berpotensi membentuk stigma bahwa Gibran dipaksa meninggalkan jabatannya.