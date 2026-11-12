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Nasional

Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Wapres Gibran, Ini Alasannya

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan kepada wartawan terkait pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 12 November 2026.
Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan kepada wartawan terkait pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 12 November 2026.

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RADAR BOGOR – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya. 

Keputusan Gibran itu, disebut berkaitan dengan perkembangan konstitusional dan politik yang tengah menjadi perhatian. 

Prabowo mengaku, telah menerima surat tersebut dengan berat hati, tetapi tetap menghormati keputusan yang diambil oleh wakilnya tersebut.

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Dalam keterangannya kepada awak media, Prabowo menilai, langkah Gibran menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mencerminkan jiwa seorang negarawan.

"Saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 12 November 2026.

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Prabowo Ungkap Alasan Gibran Memilih Mundur

Prabowo menjelaskan, keputusan pengunduran diri tersebut tidak terlepas dari persoalan pemenuhan persyaratan dalam sistem konstitusional Indonesia.

Menurut dia, Gibran sebelumnya telah menempuh pendidikan melalui proses yang dianggap sesuai. 

Namun, sistem pendidikan di luar negeri memiliki perbedaan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Di sisi lain, Prabowo menyebut adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sistem konstitusional.

Atas pertimbangan tersebut, Gibran disebut memilih mengundurkan diri demi kepentingan yang lebih besar.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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