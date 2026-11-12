Gibran Mundur dari Wapres, Ini Pesan yang Disampaikannya

RADAR BOGOR - Keputusan mengejutkan datang dari Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Pada Kamis 12 November 2026, Gibran menyatakan, mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia setelah melalui pertimbangan panjang.

Melalui pernyataan yang disampaikan di kanal YouTube pribadinya, Gibran menegaskan, keputusannya bukanlah langkah spontan.

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Ia mengaku, telah mempertimbangkan berbagai hal dengan matang, terutama menyangkut kepentingan bangsa dan keberlangsungan pemerintahan.

Dalam pernyataan tersebut, Gibran juga menyampaikan, jabatan yang selama ini diembannya hanyalah amanah sementara.

Advertisement Baginya, kepentingan negara dan masa depan Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kedudukan politik.

"Jabatan hanya titipan sementara, sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya," ujar Gibran dalam pernyataannya, Kamis 12 November 2026.

Keputusan tersebut, sekaligus menandai berakhirnya perjalanan Gibran sebagai Wapres yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahan periode 2024–2029.

Awal Perjalanan Gibran Menjadi Wakil Presiden

Dalam penjelasannya, Gibran kembali mengingat proses awal dirinya menerima tawaran untuk mendampingi Prabowo Subianto pada September 2023.

Ia mengaku, tidak pernah membayangkan sebelumnya akan menduduki posisi Wakil Presiden.