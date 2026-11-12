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Nasional

Pakar Sebut Pengunduran Diri Gibran Jadi Ujian Komunikasi Politik Pemerintah

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Penulis: Muhammad Ali
Akademisi Komunikasi Politik sekaligus Pemerhati Kebijakan Publik, Yama Pradhana Sumbodo. (Muhammad Ali/Radar Bogor)
Akademisi Komunikasi Politik sekaligus Pemerhati Kebijakan Publik, Yama Pradhana Sumbodo. (Muhammad Ali/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI dinilai menjadi ujian bagi komunikasi politik pemerintah, terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap stabilitas pemerintahan dan institusi demokrasi.

Hal itu disampaikan Pakar Komunikasi, Yama Pradana Sumbodo, Kamis, 12 November 2026. 

Yama menjelaskan, peristiwa pengunduran diri Gibran dari jabatan Wapres memiliki dimensi komunikasi politik yang cukup besar dan tidak bisa sekadar dipandang sebagai pergantian figur dalam jabatan pemerintahan.

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"Ini bukan sekadar pergantian figur dalam jabatan pemerintahan, melainkan momentum yang akan memengaruhi persepsi publik terhadap stabilitas pemerintahan, hubungan antarelite politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi," ujarnya kepada Radar Bogor.

Yama mengatakan, terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menyikapi dinamika tersebut. 

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Pertama, transparansi mengenai alasan dan proses pengunduran diri Gibran. Menurutnya, publik membutuhkan penjelasan yang komprehensif terkait latar belakang keputusan tersebut. Terlebih, ketika jabatan publik ditinggalkan di tengah dinamika politik dan perdebatan hukum.

"Ketika sebuah jabatan publik ditinggalkan di tengah dinamika politik dan perdebatan hukum, ruang informasi yang tidak terisi dengan penjelasan resmi berpotensi berkembang menjadi spekulasi dan beragam tafsir politik," ungkapnya.

Kedua, pengelolaan komunikasi krisis. Yama menilai, pemerintah perlu memastikan komunikasi antarlembaga berjalan konsisten, tidak saling bertentangan, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Narasi mengenai stabilitas pemerintahan harus disertai kepastian bahwa pelayanan publik dan program pemerintah tetap berjalan," tuturnya.

Ketiga, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

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Editor : Eka Rahmawati
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