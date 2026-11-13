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Nasional

Belanja MBG Tembus Rp173,21 Triliun, Ini Capaian Terbarunya

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memaparkan materi, Jumat 13 November 2026.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memaparkan materi, Jumat 13 November 2026.

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RADAR BOGOR - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terus menunjukkan perkembangan dari sisi penyerapan anggaran maupun jangkauan penerima manfaat.

Hingga akhir Oktober 2026, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp173,21 triliun untuk menjalankan program tersebut.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi anggaran itu telah menjangkau sekitar 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

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Informasi tersebut, disampaikan Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat 13 November 2026.

"Program MBG sampai dengan 31 Oktober 2026, realisasi belanjanya sudah mencapai Rp173,21 triliun," beber Suahasil.

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Besarnya penyerapan anggaran tersebut menunjukkan skala pelaksanaan MBG yang terus berkembang.

Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas layanan agar program pemenuhan gizi ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

BGN Lakukan Pembenahan Tata Kelola Program MBG

Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan sejumlah pembenahan sejak Juli 2026, seiring dengan perubahan manajemen di lembaga tersebut.

Langkah reformasi itu mencakup perbaikan tata kelola program, pengelolaan SPPG, hingga penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.

Pemerintah juga mendorong pemeriksaan secara langsung untuk memastikan bantuan makanan bergizi benar-benar diterima oleh kelompok sasaran.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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