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Nasional

Foto Gibran Tak Lagi Terpajang, Menko Perekonomian Airlangga Bilang Begini

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan wartawan, Jumat 13 November 2026.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan wartawan, Jumat 13 November 2026.

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RADAR BOGOR – Pemandangan berbeda terlihat di Graha Sawala, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Foto Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpajang di sisi kanan ruangan kini tidak lagi terlihat.

Hal tersebut disinggung langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam konferensi pers seusai kegiatan Monthly Economic Diplomatic Breakfast bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jumat 13 November 2026.

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Di hadapan puluhan perwakilan diplomatik negara sahabat, Airlangga memperlihatkan, hanya foto Presiden Prabowo Subianto yang masih terpasang di sisi kiri ruangan.

Sementara itu, bagian kanan yang biasanya ditempati foto wakil presiden kini terlihat kosong.

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"Jika dilihat dalam ruangan ini, sebelah kiri ada foto Presiden, dan di sebelah kanan kita tak punya foto Wakil Presiden," ujar Airlangga.

Airlangga Sebut Dubes Tidak Pertanyakan Kondisi Politik

Pernyataan tersebut kemudian menarik perhatian awak media, terutama terkait respons para duta besar yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Namun, Airlangga memastikan, tidak ada perwakilan diplomatik yang mengajukan pertanyaan mengenai isu politik yang dikaitkan dengan tidak adanya foto Gibran di ruangan itu.

"Karena sudah terjadi, jadi tak ada yang bertanya," ucap Airlangga saat ditanya mengenai kemungkinan adanya kekhawatiran dari para dubes terhadap situasi politik Indonesia.

Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 70 duta besar dan diplomat dari berbagai negara.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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