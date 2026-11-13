Negara Jamin Masa Depan Keluarga Relawan Karhutla yang Gugur, Pendidikan Anak Ditanggung

RADAR BOGOR – Pemerintah memastikan keluarga relawan dan petugas yang gugur saat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat jaminan untuk masa depan mereka. Negara disebut akan memberikan dukungan, mulai dari sektor kesehatan hingga pendidikan anak-anak korban.

Jaminan pendidikan korban karhutla disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat, 13 November 2026.

Usai rapat, Raja Juli menemui awak media di Pintu Dua Istana Bogor. Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden turut mengundang keluarga korban serta para petugas dan relawan yang telah berjuang dalam penanganan karhutla.

“Sebuah tradisi yang sangat baik, di mana beliau mengundang langsung para keluarga korban dan petugas yang gugur dalam penanganan Karhutla,” jelasnya.

Menurut Raja Juli, kehadiran keluarga korban menjadi bentuk apresiasi negara terhadap perjuangan para petugas dan relawan.

Advertisement Meski kehilangan yang dialami keluarga tidak dapat digantikan, pemerintah memastikan mereka tetap mendapat perhatian.

“Namun, Pak Presiden memastikan negara hadir memberikan jaminan terhadap kehidupan masa depan keluarga dan anak-anak para syuhada yang gugur,” ujarnya.

Pendidikan Anak Korban Dijamin hingga Perguruan Tinggi

Raja Juli menyebut jaminan pemerintah mencakup sejumlah aspek penting kehidupan keluarga korban, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan.

Bahkan, Presiden Prabowo disebut memastikan pendidikan anak-anak petugas dan relawan yang gugur akan ditanggung negara hingga jenjang pendidikan tertinggi.