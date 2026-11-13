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Nasional

Bima Arya Sebut Foto Gibran Boleh Diturunkan, Asal Tetap Etis

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Penulis: Fikri Rahmat Utama
Foto Gibran Rakabuming Raka (kanan atas) yang masih terpasang di Balai Kota Bogor. Foto: Raissa Magang Radar Bogor
Foto Gibran Rakabuming Raka (kanan atas) yang masih terpasang di Balai Kota Bogor. Foto: Raissa Magang Radar Bogor

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RADAR BOGOR – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut penurunan foto Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di sejumlah tempat merupakan penyesuaian yang wajar setelah perubahan status jabatannya.

Namun, Bima Arya mengingatkan agar proses penurunan foto Gibran yang mengundurkan diri sebagai Wapres tersebut tetap dilakukan secara etis.

Hal itu disampaikan Bima Arya saat berkunjung ke Balai Kota Bogor, Jumat, 13 November 2026. Menurutnya, perubahan status jabatan Wapres Gibran secara formal menjadi dasar adanya sejumlah penyesuaian di lapangan.

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"Intinya, Pak Gibran kan sudah dinyatakan berhenti sebagai wakil presiden secara formal. Artinya, di lapangan ada penyesuaian-penyesuaian. Saya kira itu wajar selama dilakukan secara etis," kata Bima.

Tak Jelaskan Teknis Penurunan Foto

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Meski menyebut penyesuaian tersebut wajar, Bima tidak merinci mekanisme maupun ketentuan teknis terkait penurunan foto Gibran.

Ia hanya menekankan agar masyarakat maupun pihak terkait tetap menjaga etika dalam menyikapi perkembangan politik yang terjadi.

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Menurut Bima, perubahan status jabatan tidak semestinya mengganggu jalannya pemerintahan.

Kepala daerah juga diminta tetap fokus menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Konstitusi kita sudah jelas. Sudah ada aturan dan tahapannya, termasuk bagaimana proses pergantian wakil presiden. Jadi, saya meminta semua kepala daerah untuk fokus melayani warga dan menjalankan program-program prioritas," tegasnya.

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Bima menegaskan dinamika politik nasional tidak boleh menghambat pelayanan publik maupun program prioritas yang tengah dijalankan pemerintah daerah.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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