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Nasional

Anak Relawan Karhutla Akan Didorong Masuk Sekolah Unggulan, Negara Tanggung Biaya Pendidikan

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Mensos Saifullah Yusuf saat menyampaikan keterangan. Foto: Fauzan/Radar Bogor
Mensos Saifullah Yusuf saat menyampaikan keterangan. Foto: Fauzan/Radar Bogor

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RADAR BOGOR – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan anak-anak dari relawan yang gugur dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mendapat jaminan pendidikan hingga jenjang setinggi mungkin.

Anak-anak relawan karhutla bahkan akan didorong Mensos Gus Ipul untuk menempuh pendidikan di sekolah unggulan pemerintah sesuai hasil asesmen dan kebutuhan masing-masing.

Soal jaminan pendidikan anak relawan karhutla tersebut disampaikan Mensos Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat, 13 November 2026.

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Gus Ipul mengatakan, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap masa depan keluarga para relawan yang gugur saat bertugas.

Negara memastikan mereka tidak dibiarkan menghadapi masa depan sendirian.

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“Presiden memberikan dukungan untuk putra-putrinya bisa mendapatkan pendidikan yang baik sampai setinggi yang bisa dicapai,” jelas Gus Ipul.

Kemensos Lakukan Asesmen Sekolah

Kementerian Sosial (Kemensos) akan ikut mengawal program tersebut. Langkah awal dilakukan melalui asesmen untuk menentukan sekolah yang paling sesuai bagi anak-anak para relawan.

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Sekolah yang dipilih dapat berasal dari sekolah unggulan milik pemerintah yang berada di berbagai daerah.

Penentuan sekolah akan disesuaikan dengan hasil asesmen maupun keinginan anak dan keluarganya.

“Dipilihkan sesuai dengan hasil asesmen atau sesuai dengan apa yang diinginkan, lewat sekolah-sekolah unggulan pemerintah yang ada di mana saja,” ujar Gus Ipul.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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