BKN Umumkan Seleksi CPNS 2026 akan Segera Dibuka, Begini Cara Bikin Akun

RADAR BOGOR - Melalui akun Instagram resminya Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan bahwa pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan segera dibuka.

Oleh karena itu, BKN mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran untuk segera membuat akun di portal SSCASN BKN.

Lantas, bagaimana cara membuat akun SSCASN tersebut? Berikut penjelasannya.

Advertisement Baca Juga: Penutupan Porprov Jabar Dipindah ke Depok, Begini Nasib Peresmian Jalan Batutulis Bogor

Proses pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri oleh calon peserta seleksi CPNS, baik menggunakan handphone atau laptop yang mereka miliki.

Cara Membuat akun Seleksi CPNS 2026

Advertisement Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

Kunjungi laman resmi daftar-sscasn.bkn.go.id menggunakan browser. Pilih manu "Buat akun". Masukan data diri secara lengkap, mulai dari data kependudukan, tempat dan tanggal lahir, kota/kabupaten peneribitan KTP, informasi kontak. Isi verifikasi keamanan, lalu klik lanjutkan maka akan muncul tampilan pengecekan ulang. Jika sudah melakukan proses pendaftaran akun, konfirmasi kembali data yang diinput sudah sesuai atau belum. Lengkapi data diri dan kata sandi. Unggah KTP dan Swafoto. Cetak kartu informasi akun sebagai bukti bahwa pendaftaran sudah akun sudah berhasil.

Bagi yang berminat untuk mengikuti seleksi CPNS di tahn 2026 ini, jangan lupa menyiapkan sejumlah dokumen yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut:

Dokumen untuk Syarat CPNS 2026

KTP

KK

Ijazah

Transkip Nilai

Akreditasi kampus (jika dibutuhkan)

Pas foto formal terbaru

Swafoto

Surat lamaran

Surat pernyataan

Dokumen tambahan lain yang dibutuhkan.