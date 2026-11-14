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Nasional

BKN Umumkan Seleksi CPNS 2026 akan Segera Dibuka, Begini Cara Bikin Akun

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Cara daftar akun CPNS di portal SSCASN tahun 2026 (daftar-sscasn.bkn.go.id)
Cara daftar akun seleksi CPNS di portal SSCASN tahun 2026 (daftar-sscasn.bkn.go.id)

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RADAR BOGOR - Melalui akun Instagram resminya Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan bahwa pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan segera dibuka. 

Oleh karena itu, BKN mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran untuk segera membuat akun di portal SSCASN BKN. 

Lantas, bagaimana cara membuat akun SSCASN tersebut? Berikut penjelasannya. 

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Proses pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri oleh calon peserta seleksi CPNS, baik menggunakan handphone atau laptop yang mereka miliki. 

Cara Membuat akun Seleksi CPNS 2026

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Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut: 

  1.  Kunjungi laman resmi daftar-sscasn.bkn.go.id menggunakan browser. 
  2. Pilih manu "Buat akun". 
  3. Masukan data diri secara lengkap, mulai dari data kependudukan, tempat dan tanggal lahir, kota/kabupaten peneribitan KTP, informasi kontak. 
  4. Isi verifikasi keamanan, lalu klik lanjutkan maka akan muncul tampilan pengecekan ulang. 
  5. Jika sudah melakukan proses pendaftaran akun, konfirmasi kembali data yang diinput sudah sesuai atau belum.
  6. Lengkapi data diri dan kata sandi.
  7. Unggah KTP dan Swafoto. 
  8. Cetak kartu informasi akun sebagai bukti bahwa pendaftaran sudah akun sudah berhasil.

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Bagi yang berminat untuk mengikuti seleksi CPNS di tahn 2026 ini, jangan lupa menyiapkan sejumlah dokumen yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut:   

Dokumen untuk Syarat CPNS 2026

  • KTP
  • KK
  • Ijazah
  • Transkip Nilai
  • Akreditasi kampus (jika dibutuhkan)
  • Pas foto formal terbaru
  • Swafoto
  • Surat lamaran
  • Surat pernyataan
  • Dokumen tambahan lain yang dibutuhkan.

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Demikian itu adalah informasi awal yang harus kamu ketahui jika ingin mengikuti seleksi CPNS di November 2026 ini.***

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : Instagram @bkngoidofficial
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