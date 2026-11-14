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Nasional

Lansia Makin Banyak, Kesepian Jadi Ancaman Baru bagi Kesehatan Mental

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Penulis: Fikri Rahmat Utama
Seminar Daring SEMARING #26 yang digelar Koas Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Sumber: Tangkapan layar zoom
Seminar Daring SEMARING #26 yang digelar Koas Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Sumber: Tangkapan layar zoom

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RADAR BOGOR – Bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) membuat persoalan kesehatan kelompok usia tersebut semakin kompleks. Tak hanya penyakit fisik, kesepian dan isolasi sosial juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Kesepian yang berlangsung dalam jangka panjang dapat memengaruhi kondisi mental sekaligus kesehatan fisik lansia.

Karena itu, persoalan kesehatan lansia tersebut dinilai tidak cukup ditangani hanya dari sisi medis, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan sosial.

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Hal itu dibahas dalam Seminar Daring SEMARING #26 yang digelar Koas Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (FK UKI), Sabtu, 14 November 2026.

Mengusung tema NIRMALA (Nikmati Masa Lanjut dengan Mental Sehat dan Bahagia), seminar membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat ketika memasuki usia lanjut.

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Salah satu narasumber, Dokter Bona Simanungkalit, menyoroti persoalan kesepian yang kerap luput dari perhatian.

Kesepian Berbeda dengan Isolasi Sosial

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Bona menjelaskan, populasi lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 72,03 juta jiwa pada 2050.

Peningkatan angka harapan hidup tersebut perlu diikuti dengan perhatian terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial lansia.

Menurutnya, kesepian dan isolasi sosial merupakan dua kondisi berbeda. Isolasi sosial berkaitan dengan terbatasnya kontak serta hubungan timbal balik seseorang dengan lingkungan.

Sementara kesepian merupakan pengalaman subjektif ketika hubungan sosial yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan atau harapan.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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