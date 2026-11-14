Hari Pertama PKTN GAMKI, 50 Kader Nasional Kunjungi DPD RI, Ketua Komite II Berita Pesan Ini

RADAR BOGOR – Pendidikan Kader Tingkat Nasional (PKTN) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengawali rangkaian kegiatannya dengan mengunjungi Komite II DPD RI Jumat 13 November 2026, di Gedung DPD RI, Jakarta.

Sekitar 50 kader GAMKI yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kegiatan tersebut. Kedatangan rombongan disambut langsung Ketua Komite II DPD RI, Dr. Badikenita Putri Sitepu.

Dalam kesempatan itu, Badikenita memaparkan sejumlah fungsi dan kewenangan DPD RI.

Advertisement Ia menjelaskan, lembaga tersebut memiliki beberapa fungsi yang juga dijalankan DPR RI, seperti legislasi dan pengawasan.

Namun, kewenangan DPD RI dalam fungsi anggaran dinilai masih terbatas. Padahal, undang-undang telah mengatur keterlibatan DPD melalui pemberian pertimbangan dalam proses penyusunan APBN sebelum ditetapkan DPR RI.

Menurut Badikenita, keterbatasan kewenangan tersebut menjadi salah satu alasan DPD RI belum terlalu menarik dalam dinamika politik.

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Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada para kader GAMKI agar meningkatkan kerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Badikenita menilai, GAMKI perlu bekerja hingga empat kali lebih keras karena tantangan yang dihadapi saat ini semakin berat.

Terlebih, dari sisi jumlah, organisasi tersebut belum memiliki kekuatan anggota yang cukup besar.

Selain menyampaikan pesan kepada para kader, Badikenita juga menyatakan kesediaannya untuk menghadiri Kongres GAMKI yang dijadwalkan berlangsung pada November ini.