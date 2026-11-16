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Nasional

BSU Rp900 Ribu Belum Cair, Menaker Ungkap Alasannya dan Minta Pekerja Waspada Penipuan

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Ilustrasi pencairan BSU Rp900 ribu (Instagram @bakom.ri)
Ilustrasi pencairan BSU Rp900 ribu ke pekerja. (Foto: Instagram @bakom.ri)

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RADAR BOGOR – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 hingga kini belum juga cair kepada pekerja yang menjadi penerima.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan penyaluran BSU ke sejumlah pekerja masih dalam proses administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“BSU untuk pekerja tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli, Minggu, 15 November 2026.

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Yassierli meminta masyarakat bersabar menunggu proses penyaluran. Ia juga mengingatkan pekerja agar waspada terhadap informasi palsu maupun potensi penipuan yang mengatasnamakan program BSU.

Menurutnya, informasi mengenai pencairan BSU yang dapat dipercaya hanya berasal dari kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

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“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU. Informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya dari informasi-informasi yang lain,” tegasnya.

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BSU Cair Rp900 Ribu

Pemerintah sebelumnya memastikan kembali menyiapkan BSU untuk pekerja pada kuartal IV 2026.

Bantuan diberikan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dengan total Rp900 ribu untuk setiap pekerja yang memenuhi persyaratan.

Artinya, penerima akan mendapatkan Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan dan penyalurannya dilakukan sekaligus.

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Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu  30 September 2026.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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