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Nasional

RSUI Gandeng Perusahaan Farmasi Korea, Kembangkan Penelitian Terapi Diabetes Tipe 2

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Penulis: Yosep Awaludin
Penandatanganan kerja sama RSUI dengan PT Equilab International dan Daewoong Pharmaceutical Indonesia
Penandatanganan kerja sama RSUI dengan PT Equilab International dan Daewoong Pharmaceutical Indonesia

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RADAR BOGOR – Upaya menghadirkan inovasi pengobatan bagi penderita Diabetes Melitus Tipe 2 terus diperkuat melalui kolaborasi penelitian klinis.

Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) menggandeng PT Equilab International dan Daewoong Pharmaceutical Indonesia untuk menguji efektivitas kombinasi obat diabetes DWP16001 dan metformin.

Kerja sama ketiga institusi tersebut secara resmi ditandai dengan penandatanganan perjanjian pada Rabu 11 November 2026, di Auditorium Lantai 4, Gedung Anggrek Eksekutif RSUI.

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Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperluas jejaring penelitian klinis bertaraf internasional sekaligus memperkuat kontribusi RSUI terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi di sektor kesehatan.

Penelitian yang dilakukan akan berfokus pada evaluasi efektivitas terapi kombinasi DWP16001 dan metformin.

Hasilnya akan dibandingkan dengan penggunaan masing-masing obat secara tunggal untuk mengendalikan kadar HbA1c serta gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2 setelah menjalani terapi selama 24 minggu.

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Prosesi penandatanganan kerja sama dihadiri sekaligus dilakukan oleh tiga perwakilan institusi.

Mereka yakni Direktur Operasional RSUI, dr. Tommy Dharmawan, Sp.B.T.KV., Ph.D.; President Director PT Equilab International, Ronal Simanjuntak, S.Si., Apt., M.M.; serta Chief Medical Officer Daewoong Pharmaceutical Indonesia, dr. Stella Melisa.

Dalam sambutannya, dr. Tommy Dharmawan menegaskan bahwa penelitian klinis merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan fungsi RSUI sebagai rumah sakit pendidikan.

Peran tersebut mencakup integrasi antara pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian.

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Editor : Yosep Awaludin
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