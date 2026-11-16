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Nasional

CPNS 2026 Dibuka Akhir November, Ini Jadwal Pendaftaran dan Cara Menyiapkan E-Meterai

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Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi pendaftaran CPNS 2026 segera dibuka akhir November
Ilustrasi pendaftaran CPNS 2026 segera dibuka akhir November

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RADAR BOGOR – Kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2026 diperkirakan segera terbuka pada pekan keempat November mendatang. 

Para calon pelamar pun mulai perlu mempersiapkan berbagai persyaratan, terutama kelengkapan administrasi dan dokumen yang membutuhkan meterai elektronik atau e-meterai.

Mengacu pada estimasi tahapan seleksi, akses pembuatan akun melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN) diperkirakan sudah tersedia sejak 14 November 2026.

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Adapun pengumuman formasi beserta jadwal resmi seleksi direncanakan berlangsung sekitar 20 atau 23 November 2026, setelah pemerintah menyelesaikan finalisasi kebutuhan pegawai di kementerian dan lembaga.

Selanjutnya, proses pendaftaran CPNS 2026 diproyeksikan berlangsung pada pekan keempat November.

Tahapan tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi, pelaksanaan ujian kompetensi, hingga proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

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Secara keseluruhan, rangkaian seleksi diperkirakan masih berjalan sampai semester pertama 2027.

Sementara itu, kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI pada 6 November 2026 turut mencakup kebijakan penataan pegawai pemerintah.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Selain itu, pegawai yang telah berstatus PPPK Penuh Waktu juga memiliki peluang untuk mengikuti seleksi CPNS 2027.

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Editor : Yosep Awaludin
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