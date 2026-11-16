Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Nasional

Yaqut Buka Suara soal Kuota Haji Tambahan

L
Penulis: Lucky Lukman Nul Hakim
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Advertisement

RADAR BOGOR - Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, pembagian kuota tambahan haji saat dirinya menjabat sebagai Menteri Agama dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan jemaah. 

Ia membantah, kebijakan tersebut dilandasi kepentingan mencari keuntungan atau rente.

Pernyataan itu, disampaikan Yaqut setelah mengikuti sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji. 

Advertisement

Baca Juga: Surat Undangan Pengambilan Bansos Beras 30 Kg Mulai Dibagikan, Cek Desil Sekarang

Dalam persidangan tersebut, pihaknya menghadirkan Profesor Ibnu Sina, ahli administrasi negara, untuk memberikan keterangan yang meringankan.

Menurut Yaqut, penjelasan ahli membantu memperjelas kewenangan Menteri Agama dalam menentukan pembagian kuota tambahan haji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Advertisement

Yaqut Tegaskan Pembagian Kuota Haji Kewenangan Menteri

Yaqut menjelaskan, persoalan yang selama ini menjadi sorotan dalam perkara tersebut berkaitan dengan pembagian kuota tambahan haji.

Ia merujuk Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang, menurut penafsirannya, memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menetapkan pembagian kuota tambahan.

"Selama ini yang dipersoalkan adalah kuota tambahan. Padahal, dalam Undang-Undang Haji sebelum direvisi, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 9, jelas ditegaskan bahwa pembagian kuota tambahan itu ditetapkan oleh menteri," ujar Yaqut kepada wartawan.

Ia menyebut, keputusan pembagian kuota tambahan ketika masih menjabat sebagai Menteri Agama didasarkan pada prinsip hifdzun nafs atau perlindungan keselamatan jiwa jemaah.

Bantah Ada Kepentingan Mencari Keuntungan

Yaqut juga membantah, tudingan bahwa pembagian kuota tambahan haji dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun pihak tertentu.

Advertisement
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Pelayanan Jemaah Jadi Prioritas, Penyelenggara Haji dan Umrah di Bogor Diminta Utamakan Keselamatan

Pelayanan Jemaah Jadi Prioritas, Penyelenggara Haji dan Umrah di Bogor Diminta Utamakan Keselamatan

Silaturahmi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) digelar di Masjid Raya Kota Bogor, Senin, 7 September 2026.

Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik Rp19 Juta, Benarkah Jemaah Harus Bayar Lebih Mahal?

Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik Rp19 Juta, Benarkah Jemaah Harus Bayar Lebih Mahal?

Soal kenaikan biaya ibadah haji tengah dirumuskan pemerintah, benarkah ada kenaikan biaya hingga Rp19 juta tahun depan? Berikut rinciannya

Angka Jemaah Meninggal Dunia Turun 25%, Kemenhaj Siapkan 2 Fokus Besar untuk Haji 2027

Angka Jemaah Meninggal Dunia Turun 25%, Kemenhaj Siapkan 2 Fokus Besar untuk Haji 2027

Setelah angka jemaah meninggal dunia saat ibadah haji menurun dari tahun sebelumnya. ini dia fokus Kemenhaj untuk tahun depan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer