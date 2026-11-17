RADAR BOGOR – Kabar rekrutmen CPNS 2026 menjadi perhatian masyarakat yang berencana mengikuti seleksi aparatur sipil negara.

Pemerintah sebelumnya menyebut seleksi CPNS direncanakan dibuka pada November 2026.

Namun, calon pelamar perlu mencatat bahwa hingga 16 November 2026, pemerintah belum menetapkan tanggal resmi pembukaan maupun penutupan pendaftaran CPNS 2026 melalui portal SSCASN.

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Karena itu, masyarakat yang ingin mendaftar disarankan mulai mempersiapkan dokumen administrasi sambil menunggu pengumuman resmi.

Untuk proses pendaftaran, calon pelamar nantinya akan menggunakan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik BKN.

Advertisement Sejumlah data kependudukan perlu disiapkan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), alamat email aktif, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati rencana rekrutmen CPNS tahun ini.

Rekrutmen tersebut dibutuhkan untuk mengisi kebutuhan aparatur negara, termasuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun setiap tahun.

Pemerintah juga membutuhkan tambahan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

Dokumen yang perlu disiapkan

Meski pemerintah belum merilis secara resmi daftar dokumen wajib untuk CPNS 2026, calon pelamar dapat mulai mempersiapkan dokumen yang umum digunakan pada seleksi tahun sebelumnya.