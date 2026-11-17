RADAR BOGOR – Kabar baik bagi masyarakat yang biasa bepergian menggunakan kereta api dari Batang, Jawa Tengah dan sebaliknya. Mulai 1 Desember 2026, jumlah kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Batang meningkat drastis.

Penambahan kereta di Stasiun Batang tersebut berlaku seiring pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026 oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

KAI Daop 4 Semarang mencatat, jumlah perjalanan kereta api yang berhenti di Stasiun Batang bertambah dari 12 perjalanan pada GAPEKA 2025 menjadi 30 perjalanan pada GAPEKA 2026.

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Artinya, terdapat tambahan 18 perjalanan atau meningkat 150 persen dibandingkan pola perjalanan sebelumnya.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan, penambahan perjalanan tersebut menjadi upaya KAI meningkatkan konektivitas sekaligus memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.

Advertisement “Dengan bertambahnya jumlah perjalanan KA yang berhenti di Stasiun Batang dari 12 menjadi 30 perjalanan, masyarakat memiliki lebih banyak alternatif jadwal dan layanan untuk bepergian menggunakan kereta api,” ujar Luqman, Senin, 16 November 2026.

Menurutnya, penambahan tersebut juga membuat pilihan relasi perjalanan dari Batang menjadi semakin beragam. Masyarakat dapat mengakses lebih banyak kota tujuan tanpa harus selalu berangkat dari stasiun lain.

Daftar kereta yang berhenti di Stasiun Batang

Pada GAPEKA 2026, sejumlah layanan kereta api akan berhenti di Stasiun Batang. Di antaranya:

KA Menoreh

KA Tawangjaya Premium

KA Kaligung

KA Gumarang

KA Kamandaka

KA Joglosemarkerto

KA Ciremai

KA Muria

KA Airlangga

KA Matarmaja

Beragam layanan tersebut menghubungkan Batang dengan sejumlah kota, seperti Semarang, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Jakarta, hingga Surabaya.