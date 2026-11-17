RADAR BOGOR – Operasi Zebra 2026 resmi digelar serentak mulai Senin, 16 November 2026 hingga 29 November mendatang. Selama dua pekan pelaksanaan, kepolisian akan menyasar sejumlah pelanggar lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Sedikitnya ada 13 jenis pelanggar yang menjadi perhatian dalam Operasi Zebra tahun ini. Pengendara yang kedapatan melanggar aturan dapat dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal hingga ratusan ribu rupiah.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin mengatakan, operasi zebra tersebut difokuskan pada upaya menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan berkeselamatan.

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Sasarannya mencakup berbagai aspek, mulai dari perilaku pengendara, kondisi kendaraan, infrastruktur jalan, hingga lokasi yang menjadi tujuan perjalanan masyarakat.

"Korlantas Polri akan melaksanakan kegiatan Operasi Zebra mulai 16 November 2026," ujar Aries, dikutip dari Korlantas Polri.

Advertisement Operasi Zebra memiliki kesamaan dengan Operasi Keselamatan karena sama-sama mengedepankan upaya menciptakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Namun, Operasi Zebra juga menjadi langkah awal kepolisian dalam mempersiapkan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Aries menjelaskan, menjelang periode tersebut mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat, baik untuk perjalanan orang, distribusi barang, maupun aktivitas lainnya. Karena itu, diperlukan langkah antisipasi agar perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar.

13 Pelanggaran yang Jadi Sasaran Operasi Zebra 2026

Dikutip dari akun X TMC Polda Metro Jaya, Operasi Zebra Jaya mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, edukatif, serta penegakan hukum secara humanis.