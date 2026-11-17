RADAR BOGOR - Siapa di sini yang mau daftar menjadi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026? Silahkan baca informasi berikut sampai tuntas.

Pemerintah kembali akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjelang akhir tahun ini. Oleh karena itu, masyarakat yang mau mendaftar harus membuat akun SSCASN untuk proses pendaftaran.

Lantas, bagaimana cara membuat akun SSCASN? Berikut penjelasan lengkapnya.

Dikutip dari akun Instagram @bakom.ri, berikut penduan pembuatan akun SSCASN tahun 2026 untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil.

Kunjunggi Laman Resmi

Advertisement Silahkan untuk mengunjungi laman resmi sscasn.bkn.go.id, lalu kelik "Buat kaun" di kanan atas halaman.

Setelah itu, isi data sesuai KTP, mulai dari NIK, nomor KK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kota terbit KTP, hingga nomor HP dan email yang masih aktif.

Lengkapi Data

Setelah itu, silahkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan, mulai dari unggah scan KTP, isi data ijazah, nama tanpa gelar, tanggal lahir, dan kota lahir.

Kemudian buat password menggunakan 8 samapi 64 karakter, berisi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol. Lalu, pilih dua pertanyaan dan jawaban untuk pengamanan akun yang kamu miliki.