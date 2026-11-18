RADAR BOGOR – Teh hijau dikenal sebagai salah satu minuman yang kaya antioksidan dan senyawa alami tumbuhan. Kandungannya disebut berpotensi mendukung berbagai aspek kesehatan, termasuk kesehatan jantung dan sistem pencernaan.

Namun, waktu mengonsumsi teh hijau juga perlu diperhatikan, terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan manfaatnya bagi kesehatan usus.

Ahli diet dari JM Nutrition, Lyndsay Hall, menjelaskan bahwa sejumlah senyawa dalam teh hijau berpotensi mendukung keseimbangan bakteri di dalam usus.

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Menurutnya, kandungan tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan bakteri baik sekaligus menghambat perkembangan bakteri yang merugikan.

“Teh hijau juga terbukti memiliki efek antiperadangan,” jelas Lyndsay, seperti dikutip dari Real Simple.

Advertisement Kandungan polifenol dalam teh hijau juga menjadi perhatian dalam sejumlah penelitian.

Senyawa tersebut diketahui dapat membantu mengurangi atau menghambat bakteri tertentu yang berpotensi meningkatkan risiko gangguan pencernaan.

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Selain itu, polifenol memiliki sifat antiperadangan yang dapat berkaitan dengan kondisi peradangan pada saluran pencernaan.

Meski memiliki potensi manfaat, Lyndsay mengingatkan agar teh hijau tidak dianggap sebagai minuman yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

“Memang ada banyak penelitian yang mendukung potensi manfaat teh hijau bagi kesehatan. Namun, penting untuk tidak menganggapnya sebagai solusi untuk semua masalah kesehatan atau berharap minuman ini memberikan perubahan besar dengan sendirinya,” ujarnya.