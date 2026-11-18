RADAR BOGOR - Libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) diperkirakan, bakal menjadi periode sibuk bagi industri penerbangan.

Sebanyak 5,19 juta orang diprediksi melakukan perjalanan menggunakan pesawat, sehingga pemerintah mulai mematangkan kesiapan armada, bandara, hingga personel untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

Angka tersebut merupakan hasil Survei Prakiraan Pergerakan Masyarakat pada Masa Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.

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Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa mengatakan, hasil survei tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyiapkan penyelenggaraan angkutan udara selama libur akhir tahun.

Menurutnya, peningkatan mobilitas masyarakat perlu diantisipasi melalui kesiapan kapasitas penerbangan dan kualitas pelayanan agar perjalanan berlangsung selamat, aman, nyaman, serta lancar.

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Lonjakan mobilitas masyarakat diperkirakan mulai terasa menjelang perayaan Natal.

Berdasarkan hasil survei, puncak keberangkatan secara nasional untuk seluruh moda transportasi diprediksi berlangsung dalam dua periode.

Puncak pertama diperkirakan terjadi pada Jumat, 18 Desember 2026, dengan jumlah perjalanan mencapai 17,96 juta orang.

Sementara itu, lonjakan berikutnya diproyeksikan berlangsung pada Kamis, 24 Desember 2026, bertepatan dengan cuti bersama, dengan perkiraan 20,95 juta orang.

Adapun arus balik diprediksi mencapai puncaknya pada Minggu, 3 Januari 2027, dengan estimasi 18,97 juta orang.