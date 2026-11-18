RADAR BOGOR – Sengketa kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), belum menemukan titik akhir.

Setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan kubu Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki, Pengurus Pusat IPHI kini menyiapkan langkah hukum pidana terkait dugaan ketidakbenaran keterangan dalam akta notaris yang terbit pada 2021.

Kuasa Hukum Pengurus Pusat IPHI, Muhammad Joni, S.H., M.H mengatakan, penolakan kasasi tersebut tidak serta-merta menjadi pengesahan terhadap kepengurusan pihak lain.

Menurutnya, perkara yang diputus pengadilan masih berada pada ranah formil dan belum menyentuh pokok sengketa organisasi.

Dalam keterangan tertulis, 17 November 2026, Muhammad Joni menjelaskan, MA melalui putusan tertanggal 9 November 2026 menolak permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bks tertanggal 7 Mei 2026.

Advertisement Putusan PN Bekasi sebelumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO).

"Putusan NO merupakan putusan yang bersifat formil. Baik PN Bekasi maupun Mahkamah Agung tidak memeriksa dan tidak memutus pokok perkara, yaitu keabsahan kepengurusan maupun legitimasi muktamar yang disengketakan," jelas Muhammad Joni dalam keterangannya mewakili PP IPHI.

PP IPHI Soroti Akta Notaris Terbit 2021

Di balik perkembangan perkara di pengadilan, PP IPHI menyoroti sebuah akta notaris yang dibuat di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021.

Akta tersebut menyatakan, kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 telah demisioner.

Dokumen itu juga mencantumkan kewenangan sejumlah pihak, kata dia, termasuk Erman Suparno dan pihak-pihak lainnya, untuk bertindak atas nama organisasi.