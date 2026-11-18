RADAR BOGOR – Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengungkapkan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto hingga kini berjalan baik.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan dirinya kembali berkesempatan berbincang dengan Prabowo di sela rangkaian kegiatan ASEAN di Filipina.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong juga menyebut keduanya sebelumnya telah melakukan pertemuan empat mata saat berada di Indonesia.

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Pernyataan tersebut disampaikan Wong saat konferensi pers ketika ditanya mengenai perkembangan hubungan Singapura dan Indonesia, termasuk apakah dirinya sempat bertemu dengan Presiden Prabowo selama rangkaian KTT ASEAN di Filipina.

Wong menegaskan komunikasi dengan Prabowo berlangsung positif.

Advertisement Ia juga mengenang pertemuan sebelumnya di Jakarta yang disebut berlangsung terbuka dan konstruktif.

“Saya melakukan pertemuan yang baik dengan Presiden Prabowo. Pertemuan tersebut berlangsung empat mata, hanya kami berdua. Kami berbincang dengan baik, secara terbuka, jujur, dan konstruktif,” kata Wong, dilansir CNA News, Rabu, 18 November 2026.

Kembali Bertemu di Tengah Agenda ASEAN

Wong mengatakan dirinya kembali bertemu dengan Prabowo di sela rangkaian agenda ASEAN.

Dalam kesempatan tersebut, keduanya berbincang dan saling bertukar kabar.

“Kami sebelumnya sudah pernah bertemu di Jakarta dan terus menjalin komunikasi. Kali ini, dalam rangkaian kegiatan ASEAN, saya kembali mendapat kesempatan untuk berbincang dan bertukar kabar,” ujarnya.